Die Fokussierung auf Wachstumsmärkte, wie den digitalen Verpackungsdruck, ist Teil der erfolgreichen Koenig & Bauer-Strategie. Mit der Installation der ersten CorruJET bei der KOLB Unternehmensgruppe aus Memmingen wird dieser Weg konsequent weiterverfolgt. Koenig & Bauer-Vorstandsmitglied Christoph Müller: „Genau wie bei unseren analogen Anlagen, der CorruFLEX und der CorruCUT, haben wir nach der Evaluation des Marktes und der Kundenwünsche das Pflichtenheft erstellt. Mit der KOLB Group haben wir den richtigen Partner gefunden, um unsere neue CorruJET für den digitalen Wellpappendirektdruck zu entwickeln.“ Die CorruJET wird im zweiten Quartal 2019 in Produktion gehen.

Beispielhaftes 3D-Schema der neuen CorruJET von Koenig & Bauer (1)

Unweit des Memminger Stammsitzes hat die KOLB Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr den neuen Standort für KOLB DigitalSolutions in Memmingen-Amendingen in Betrieb genommen. Die CorruJET wird das Herzstück in dem neuen Werk mit integrierter Weiterverarbeitung sein. „Differenzierung, Time-to-Market Szenarien oder veränderte Auflagenvolumina in Verbindung mit der Zunahme der Variantenvielfalt – die Anforderungen unserer Kunden verändern sich zunehmend. Der digitale Wellpappendirektdruck rückt immer weiter in den Fokus. Mit Koenig & Bauer und der CorruJET können wir auf die Wünsche unserer Kunden in Zukunft reagieren und zudem neue Märkte erschließen“, so Dr.-Ing. Bernhard Ruffing, Geschäftsführer bei Hans Kolb Wellpappe.

Erfolgreich seit fast 90 Jahren

HANS KOLB Wellpappe wurde 1933 in Memmingen gegründet und wird in zweiter Generation von Alwin J. Kolb als Geschäftsführender Gesellschafter und Geschäftsführer Dr.-Ing. Bernhard Ruffing geführt. Das Unternehmen ist ein international tätiger Anbieter und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Man entwickelt und produziert Verpackungen, Verpackungsmaterialien und Spezialprodukte aus Wellpappe.

