Die Einsparung von Energie gehört zu den aktuellsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere die gestiegenen Gaspreise treiben bei vielen Kund:innen die gesamten Produktionskosten deutlich in die Höhe. Deshalb hat Koenig & Bauer MetalPrint für seine Kund:innen ein Webinar über Möglichkeiten der Gaseinsparung angeboten. Die Teilnahme und das Feedback der drei angebotenen Online-Termine war enorm.

Metal Decorating ist ein anspruchsvoller Industriezweig mit einem hohen Energiebedarf. Die Heißlufttrockner, durch welche die lackierten Bleche laufen, werden vorwiegend mit Gas beheizt. In puncto Energieeinsparung und Abluftreinigung hat Koenig & Bauer MetalPrint schon früh alle Möglichkeiten verfolgt und verschiedene Techniken entwickelt. Bereits 1974 gab es beispielsweise die integrierte Abluftreinigung, seit 2009 das HighEcon-Abluftreinigungssystem. Der 2014 auf den Markt gebrachte HighEcon-Trockner, der mit seinem neu entwickelten KXB-Brenner und einer hohen Effizienz bis zu 70 Prozent der Gaskosten im Vergleich zu älteren Versionen einsparen kann, erhielt den METPACK Innovation Award.



Bei der Trocknung der Lösemittellacke wird die lösemittelgeladene Luft der thermischen Nachverbrennung (TNV) zugeführt. Bei integrierten Systemen wie dem HighEcon- oder EcoTNV-Trockner wird die Abluft nicht nur gereinigt, sondern auch die Wärme für den Trockner generiert. Die Lösemittel in der Abluft werden genutzt, um Energie zu sparen. Bei ausreichender Lösemittelkonzentration in der Abluft kann der Gasverbrauch auf ein Minimum reduziert werden.

Der HighEcon-Trockner ermöglicht eine bis zu 70-prozentige Gaseinsparung (1)

Best-Practice-Beispiele als Unterstützung

Anhand von Best-Practice-Beispielen erläuterten die Referent:innen Olga Martin und Dominik Wewior, welche Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs es gibt. Für eine genaue Berechnung des Gasverbrauchs kann ein Fragebogen ausgefüllt werden und die Kund:innen erhalten eine auf den konkreten Anwendungsfall ausgelegte Kalkulation. Ist ein älteres System im Einsatz, wird das Einsparpotenzial durch ein Upgrade auf ein neues System aufgezeigt.

Bei bestehenden Installationen kann der Energiebedarf durch eine intelligente Organisation der Produktion oder die Erhöhung der Produktivität optimiert werden. Die Einflüsse auf den Gasverbrauch wurden für die jeweiligen Trockner-Versionen im Markt aufbereitet und dargestellt. Die praktische Umsetzung wurde anhand von Beispielen erklärt.

Einsparungen anderer Energiequellen lassen sich erzielen, wenn die Abluft des Trockners zur Wärmerückgewinnung eingesetzt wird. Die ca. 200°C heiße Abluft kann über Luft/Wasser-Wärmetauscher z. B. zur Heizung oder Kühlung von Verwaltungsgebäuden, für Warmwassererzeugung oder eine energieeffiziente Kühlung von Produktionslinien eingesetzt werden. Auch eine Einspeisung in das Fernwärmenetz ist möglich. In diesem Bereich baut Koenig & Bauer MetalPrint seine Partnerschaften aus, um gemeinsam individuelle Lösungen anbieten zu können.

Beispiele zum Energieverbrauch (3)

Alternativen zu Erdgas

Darüber hinaus wurden Alternativen zum Erdgas erläutert. Aufgrund der Preissteigerungen und hinsichtlich der Versorgungssicherheit mit ausreichenden Mengen sehen manche Kund:innen ein Abhängigkeitsrisiko und suchen nach Alternativen. Grundsätzlich ist es möglich, den Trockner auch mit anderen Energieträgern wie LPG, Biogas oder Wasserstoff zu beheizen. Hier wurden geeignete Energieträger vorgestellt und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt.

Die Resonanz der Kund:innen war sehr gut. Das Team von Koenig & Bauer MetalPrint wird Sie nun mit persönlicher Beratung und geeigneten Retrofits beim Energieeinsparen unterstützen.

Wenn auch Sie Interesse an einer Beratung haben, wenden Sie sich bitte an info-metalprint(at)koenig-bauer.com.

Weitere Informationen unter www.metalprint.koenig-bauer.com.