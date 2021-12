Markteintritt gelungen: Weitere RotaJET für Verpackungsmarkt verkauft

Etabliert und erfolgreich: Drei RotaJET 225 in diesem Jahr im Dekormarkt in Betrieb genommen

RotaJET wird den Verpackungsmarkt verändern

Hohe Substratvielfalt: Vom Dünndruckpapier bis zum Vollkarton

Beispielhaftes Bild einer RotaJET für den digitalen Verpackungsdruck

Ein weiteres führendes Verpackungsunternehmen investiert in eine der weltweit leistungsfähigsten Singlepass-Digitaldruckanlagen von Koenig & Bauer für den Verpackungsdruck. Die RotaJET wird im kommenden Jahr ausgeliefert und die Produktion 2023 aufnehmen.

Mit dieser Maschine hat Koenig & Bauer den Durchbruch in diesem Segment geschafft. Damit knüpft das Unternehmen an die Verkaufserfolge der RotaJET im Dekorbereich an, wo bereits eine Reihe von Anlagen erfolgreich produzieren. In Summe sind mehr als 20 industrielle Singlepass-Digitaldruckanlagen von Koenig & Bauer, inclusive HP PageWide T1190 und T1100, mit Bahnbreiten von 1,38 m bis 2,8 m installiert bzw. verkauft.

„Somit sind wir in fast allen wichtigen Marktsegmenten im Digitaldruck angekommen. Unsere RotaJET ist weltweit einzigartig und eine der leistungsfähigsten Digitaldruckanlagen auf dem Markt. Ein Blick in die Supermarktregale reicht schon, um die Vielfalt an Verpackungsvarianten zu begreifen. Nachhaltigkeit, Time-to-Market und die immer kleiner werdenden Auflagen, bei steigender Anzahl an Varianten sind die Anforderungen unserer Kunden, die wir mit der RotaJET adressieren können“, so Christoph Müller, Mitglied des Vorstandes der Koenig & Bauer AG.

Die Verbraucher verlangen nicht nur zunehmend nach immer hochwertigeren und fair produzierten Nahrungsmitteln und Getränken, sondern auch nach innovativen Produktverpackungen.

Die RotaJET ist in der Lage verschiedenste Substrate, vom Dünndruckpapier bis zum Vollkarton, zu bedrucken. Verpackungen, Dekore, Plakate, Beipackzettel, Faltschachteln, Bücher oder Kaffeebeutel – auf der RotaJET ist fast alles möglich. Im Bereich des Dekordrucks sind Abschnittslängen von über 5 Metern möglich. Dies eröffnet den Koenig & Bauer-Kunden ganz neue Möglichkeiten, die es mit anderen Technologien so noch nicht gibt. Ebenfalls in den digitalen Foliendruck mit wasserbasierenden Farben ist Koenig & Bauer mit der RotaJET, zusammen mit einem weltweit agierenden Partner, eingestiegen. Der Produktionsstart für diese Maschine ist für 2022 geplant.