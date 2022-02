Dr. Andreas Pleßke - seit 2014 im Vorstand bei Koenig & Bauer und seit 2021 CEO - ist neuer Vorsitzender des drupa Komitees

Im Rahmen der konstituierenden drupa-Komitee-Sitzung am 8. Februar 2022 ist Dr. Andreas Pleßke, CEO der Koenig & Bauer AG, zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden. Wolfgang Poppen, Geschäftsführender Gesellschafter Freiburger Druck GmbH & Co. KG und Präsident des Spitzenverbandes Bundesverbandes Druck und Medien e.V., wurde als sein Stellvertreter erneut bestätigt. Die Wahl beider Kanditaten erfolgte einstimmig.

Dr. Andreas Pleßke tritt damit die Nachfolge von Claus Bolza-Schünemann an, dem ehemaligen CEO der Koenig & Bauer AG, der dem drupa Komitee seit 2012 vorstand und altersbedingt ausgeschieden ist. „Es ist mir eine besondere Ehre auch in diesem Kreis die Nachfolge von Herrn Bolza-Schünemann anzutreten und ich bedanke mich bei den Komitee-Mitgliedern für ihr Vertrauen“, betont Dr. Pleßke. „Ich freue mich, in meiner neuen Position die Weiterentwicklung und den weltweiten Stellenwert der drupa proaktiv mitzugestalten, um ihr Alleinstellungsmerkmal als Weltleitmesse zu stärken.“

Auch Wolfgang Poppen freut sich über seine Wiederwahl als Stellvertreter und unterstreicht: „Die drupa steht für Innovationen und Technologie-Premieren und wird definitiv erneut ein wichtiger Meilenstein in einer sich kontinuierlich weiter entwickelnden Branche sein.“

Die nächste drupa findet vom 28. Mai bis 7. Juni 2024 auf dem Düsseldorfer Messegelände statt und wird die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Fokus haben. Aussteller können sich ab jetzt über www.drupa.de online registrieren.

Das drupa Komitee wurde im Rahmen der ersten drupa 1951 gegründet und setzt sich paritätisch aus Mitgliedern der Aussteller- und Besucherseite zusammen. Seine Aufgabe liegt in der Beratung der Messe Düsseldorf bei der konzeptionellen und branchenrelevanten Weiterentwicklung der Leitmesse.

Der persönliche Dialog mit bedeutenden Experten und Multiplikatoren auf Seiten der Hersteller und Anwender der Industrie nimmt gerade während des weiterhin bestehenden Branchenwandels und insbesondere in Zeiten der fortbestehenden Auswirkungen der weltweiten Pandemie einen ganz besonderen Stellenwert ein. Die zukünftige Ausrichtung der drupa wird durch diese Entwicklungen maßgeblich beeinflusst. Aktuell vertreten die persönlichen Mitglieder des Komitees sechs Branchenverbände:

Fachverband Druck- und Papiertechnik im VDMA e.V.

Bundesverband Druck und Medien e.V.

Wirtschaftsverbände Papierverarbeitung

DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

DFTA Flexodruck Fachverband e.V.

Das Komitee der drupa 2024 auf einen Blick:

Vorsitzender Andreas Pleßke, CEO, Koenig & Bauer AG (VDMA)

Stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Poppen, Geschäftsführender Gesellschafter, Freiburger Druck GmbH & Co. KG (bvdm)

Paul Albert Deimel, Hauptgeschäftsführer, bvdm - Bundesverband Druck und Medien e.V.

Ralph Dittmann, Geschäftsführer, WKS DRUCKHOLDING GmbH

Werner Drechsler, Geschäftsführender Gesellschafter Druckstudio GmbH

Martin Drews, Bereichsleiter Rohstoffe, Recht, DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.

Markus Frick, Geschäftsführer, Baumann Maschinenbau Solms GmbH & Co. KG & Perfecta Schneidemaschinenwerk GmbH Bautzen

Gunther Gerlach, Vorsitzender des Vorstands, Epple Druckfarben AG

Markus Heering, Geschäftsführer des FV Druck- und Papiertechnik im VDMA e.V., VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Martin Kanert, Hauptgeschäftsführer, VdL - Verband der deutschen Lack- und Druck-farbenindustrie e.V.

Nicola Kopp-Rostek, Geschäftsführerin, DFTA Flexodruck Fachverband e.V.

Walter Kurz, Vorstand, LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

Falco Paepenmüller, CTO, Technologievorstand, Windmöller & Hölscher KG

Thomas Pfeiffer, Geschäftsführer, WPV - Wirtschaftsverbände Papierverarbeitung e.V.

Bernd Sauter, Geschäftsführer, KAMA GmbH

Martin Schorn, Director, Technical Customer Service News & Retail (N&R), UPM Communication Papers

