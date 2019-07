Moderne Zeitungstechnik

Hohes Maß an Automatisierung

Neue Produktionshalle für Commander CT

Investition in die Zeitung

The Villages Operating Company aus Florida investiert in eine Commander CT 6/2 von Koenig & Bauer. Für die dreifachbreite Anlage mit drei Rollenwechslern, drei Drucktürmen und einem Falzwerk wird eine hochmoderne neue Produktionshalle gebaut, mit der Möglichkeit die Commander CT auch noch erweitern zu können. Die Auslieferung der neuen Zeitungsrotation ist für das 3. Quartal 2020 geplant. „Es war uns wichtig, dass wir einen Partner an unserer Seite haben, auf den wir langfristig bauen können und der stabil aufgestellt ist. Vom ersten Gespräch an, hatten wir ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis – und die Qualität der Produkte von Koenig & Bauer hat uns natürlich auch überzeugt“, so Phil Markward, Verlagschef bei der Villages Media Group. Neben Werbebroschüren, Zeitschriften und externen Kundenaufträgen ist das Herzstück der Mediengruppe die Tageszeitung The Villages Daily Sun. In den USA ist es eine der wenigen Zeitungen, bei denen die Auflage kontinuierlich steigt. Die Druckkapazität der neuen Commander CT 6/2 beträgt pro Stunde 90.000 vierfarbige Zeitungen. Stefan Segger, Vertriebsdirektor Koenig & Bauer Digital & Webfed: „Wir freuen uns einen neuen Kunden von unseren Anlagen überzeugt zu haben. Ich glaube wir konnten erneut zeigen, dass wir mit unseren Hochleistungsrotationen weltweit Marktführer sind und dass man mit uns einen Partner an der Seite hat, auf den man sich verlassen kann.“ Sieben von den letzten acht großen Zeitungsrotationen, die nach Nordamerika verkauft wurden, sind Maschinen von Koenig & Bauer.

Kurz nach der Vertragsunterschrift in Florida: James Sprung, Associate Publisher, The Villages Media Group; Winfried Schenker, Vertriebsleiter Koenig & Bauer Digital & Webfed; Phil Markward, Verleger, The Villages Media Group; Stefan Segger, Vertriebsdirektor Koenig & Bauer Digital & Webfed; Steve Infinger, Produktionsdirektor, The Villages Media Group; Jürgen Gruber, Vertriebsleiter Koenig & Bauer (US) Inc.; Dan Sprung, Marketingdirektor, The Villages Media Group (1)

The Villages

Mit einer täglichen Auflage von knapp über 60.000 Zeitungen wächst The Villages Daily Sun seit Jahren stetig an. Vertrieben wird die Zeitung vor allem in The Villages, einer rasant wachsenden Stadt in Florida, knapp eine Stunde von Orlando entfernt. Rund 120.000 Menschen leben dort und jeden Monat werden 300 neue Häuser gebaut. Phil Markward: „Die gedruckte Zeitung ist Teil unserer Community Philosophie und wir merken, dass die Ansprüche an die Zeitung besonders hoch sind. Qualitätsjournalismus muss daher auch gut präsentiert werden. Nachdem wir in den letzten 20 Jahren ein stetiges Auflagenwachstum verzeichnet haben, sind wir fest davon überzeugt, dass auch in den kommenden Jahren die Auflage weiter steigen wird.“

Automatisiert, flexibel und zuverlässig

Ein umfangreiches Automatisierungspaket aus RollerTronic-Walzenschlössern, einer CleanTronic-Zylinderwaschanlage, Farb- und Schnittregisterregelungen, Farbmess- und Regelsystemen und den vollautomatischen Plattenwechselsystemen reduziert Rüstzeiten, Makulatur, Bedien- und Wartungsaufwand auf ein Minimum. Gesteuert wird die Commander CT über einen neuen ErgoTronic-Leitstand mit EasyTronic zum optimierten Anfahren der Rotation. Ein umfangreiches Softwarepaket für Wartung und Instandsetzung ermöglicht die Vereinfachung und Transparenz der betrieblichen Abläufe im technischen Bereich.