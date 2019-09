Ausbildungsbeginn an den Konzernstandorten in Deutschland und Österreich

Angehende Mechatroniker stellen den größten Anteil

Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Industriezweig

80 junge Menschen starteten in diesen Tagen zusammen mit Koenig & Bauer in ihr Berufsleben. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres nahmen sie ihre gewerblich-technische oder kaufmännische Ausbildung an den Konzernstandorten in Deutschland und Österreich auf. Im Oktober folgen die Nachwuchskräfte, die sich für ein duales Studium beim ältesten Druckmaschinenhersteller der Welt entschieden haben.

Durch die Ausbildung im eigenen Haus stellt Koenig & Bauer nicht nur sicher, den hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu decken. Sie ist auch eine Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort und bietet jungen Menschen eine berufliche Perspektive in einem wachsenden Industriezweig. Mit dem breitesten Produktportfolio der Branche ist Koenig & Bauer in vielen Bereichen Marktführer, etwa mit Bogenoffsetmaschinen für den Verpackungsmarkt, im Wertpapierdruck oder im Bereich Metal Decorating.

Die technischen Auszubildenden am Standort Würzburg besuchen die werkseigene Berufsschule von Koenig & Bauer (1)

Am Stammsitz des Druckmaschinenherstellers begannen im September 34 Nachwuchskräfte mit ihrer Berufsausbildung. Bereits im August starteten 26 junge Frauen und Männer am Standort Radebeul bei Dresden in ihre Karriere im Druckmaschinenbau. In den Tochtergesellschaften der Koenig & Bauer-Gruppe in Stuttgart, Veitshöchheim, Bad Oeynhausen und Mödling bei Wien erhalten insgesamt 20 Auszubildende das theoretische und praktische Rüstzeug für ihren künftigen Beruf. Zu den Neueinsteigern gehören außerdem sieben dual Studierende, die ihre Praxisphasen an den verschiedenen Konzernstandorten von Koenig & Bauer verbringen.

Von Mechatronikern über Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker bis hin zu Industriekaufleuten bietet Koenig & Bauer eine breite Auswahl an beruflichen Ausbildungswegen. Den größten Anteil stellen wie in den Vorjahren die angehenden Mechatroniker – ein Drittel der künftigen Fachkräfte wird sich in diesem Berufsbild qualifizieren.

Der Ausbildungsjahrgang 2019 am Standort Radebeul bereiste zum Auftakt der Berufsausbildung den Stammsitz von Koenig & Bauer in Würzburg (2)

Als ältester Druckmaschinenhersteller der Welt hat Koenig & Bauer nicht nur technisch, sondern auch sozial eine traditionelle Vorreiterrolle. Am Stammsitz in Würzburg unterhält das Unternehmen seit über 150 Jahren eine eigene Berufsschule, Absolventen von Koenig & Bauer belegen regelmäßig Spitzenplätze in ihren Abschlussprüfungen. Und auch die große Zahl an Bewerbern ist ein Zeugnis der Attraktivität von Koenig & Bauer als Arbeitgeber