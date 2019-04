Auszeichnung für innovative Digitaldruckmaschine von Koenig & Bauer

Jury würdigt Formensprache und farbliche Gestaltung der VariJET 106

Internationales Prädikat für herausragende Gestaltung

Bei der iF Design Award Night konnte Koenig & Bauer die begehrte Trophäe entgegen nehmen (1) „Sie ist hochkomplex – und hat zugleich das Zeug zur Ikone“ Mit diesen Worten hat die Jury des iF Design Awards die renommierte Auszeichnung für die VariJET 106 an Koenig & Bauer vergeben. Die Digitaldruckmaschine konnte durch ihre moderne Formensprache und klaren Farbkontraste die Design-Juroren überzeugen. Bei der Preisverleihung am 15. März 2019 in München erhielt das Traditions-unternehmen deshalb die Auszeichnung als „gold winner“ in der Disziplin „Produkt“.

6.400 Beiträge aus 50 Ländern stellten sich dem weltweit anerkannten Wettbewerb. In sieben Kategorien wählte die 67-köpfige Expertenjury daraus die innovativsten Design-Entwicklungen aus. Zu den prämierten Objekten gehört mit der brandneuen VariJET 106 auch eine Digitaldruckmaschine von Koenig & Bauer. Die Druckanlage soll 2020 erstmals für interessierte Kunden zur Verfügung stehen, schlägt aber schon jetzt Wellen: In ihrer Begründung würdigte die Jury die klare Struktur im äußeren Erscheinungsbild der VariJET, das sich am neuen Maschinendesign von Koenig & Bauer orientiert. Der Kontrast der Unternehmensfarben Grau und Blau sowie die Beleuchtung einzelner Elemente verhelfe der VariJET zu einem „stilvollen Auftritt“.

Die klar strukturierte VariJET 106 mit ihrer individuellen und raffinierten Formensprache beeindruckte die internationale Jury des iF Design Award (2)

Technisch verbindet die Maschine Vorteile der Inkjet-Technologie und des klassischen Offsetdrucks. „Mit unserem modernen Maschinendesign setzen wir nicht nur technisch, sondern auch optisch Maßstäbe“, freut sich Dagmar Ringel, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing bei Koenig & Bauer. „Die Auszeichnung mit dem iF Design Award bestärkt uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Der iF Design Award ist seit 65 Jahren ein international anerkanntes Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung und gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Einmal im Jahr prämiert er Gestaltungsleistungen aller Disziplinen – im Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, der Architektur, Innenarchitektur und Konzeption. Träger der renommierten Auszeichnung ist die iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover, die weltweit älteste unabhängige Designinstitution. Die Preisverleihung des diesjährigen iF Design Awards fand am 15. März 2019 in der BMW Welt in München statt.