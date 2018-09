Verpackungs- und Druckfachmesse vom 19. bis 22. September in Indonesien

Qualitativ hochwertiger Bogenoffsetverpackungsdruck und Stanztechnologie

Innovative Lösungen für den Wellpappendirektdruck und die Wellpappenverarbeitung

Flexo-Verpackungsdruck in Asien zunehmend beliebter

Mit der INDOPLAS, INDOPACK und INDOPRINT öffnet vom 19.-22. September die führende Verpackungs- und Druckfachmesse Indonesiens ihre Tore auf dem Jakarta International Expo-Gelände. Koenig & Bauer wird mit einem Gemeinschaftstand der Tochtergesellschaften Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG, Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A., Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG und Koenig & Bauer (SEA) Sdn. Bhd. in Halle D1 (Stand V11) vertreten sein. Gezeigt werden innovative Lösungen für den wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Verpackungs- und Akzidenzdruck wie Inline-Veredelung mit Lack oder Online- oder Inline-Systeme zur durchgehenden Qualitätskontrolle. Die Standmitarbeiter werden zudem über maßgeschneiderte Service- und Trainingspakete informieren, die auch Neukunden helfen, sich in kürzester Zeit mit der installierten Technik von Koenig & Bauer Wettbewerbsvorteile verschaffen zu können.

Rapida-Maschinen im Mittelformat sind in Indonesien besonders gefragt. Hier eine Rapida 106 mit sechs Farbwerken und Lackausstattung

Hightech-Bogenoffsetdruck und Stanztechnologie

Ein Schwerpunkt ist das Rapida-Bogenoffsetprogramm mit moderner und leistungsstarker Technik von Halb- (Rapida 75 PRO, Rapida 76) über das Mittel- (Rapida 105, 105 PRO und Rapida 106) bis hin zu Großformat (Rapida 145/Rapida 164). Hinzu kommen die Flachbettstanzen der Optima- und Ipress-Serie im Mittel- und Großformat sowie die innovative Rotationsstanze Rapida RDC 106, die sowohl hinsichtlich der Rüstzeiten als auch mit Stanzleistungen bis zu 15.000 Bogen/h Maßstäbe setzt. Daneben informieren die Sheetfed-Fachleute am Stand über datenbasierte Services wie PressCall, VisualPressSupport, Performance Reports oder prädiktive Services auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Ein weiteres Thema auf der Messe sind die Rapida LiveApps, mit denen die Drucker ihre Rapida-Bogenoffsetmaschinen von einem dezentralen Standort aus steuern können.

Verpackungsproduktion auf Wellpappe und flexiblen Materialien

Für auf den Wellpappendirektdruck und die Wellpappenverarbeitung spezialisierte Unternehmen stellt Koenig & Bauer ebenfalls neue Produkte auf der Messe vor. Dabei stehen nicht nur innovative Lösungen im konventionellen Flexodruck auf Wellpappe (CorruFLEX, CorruCUT) sondern auch zukunftsorientierte digitale Techniken mit der CorruJET im Fokus. Moderne Flexo-Rotationen für die Produktion von Verpackungen auf Folien und andere flexible Materialien runden den Messeauftritt ab. Der Flexodruck erfreut sich in Asien als Alternative zum weitverbreiteten Verpackungstiefdruck zunehmender Beliebtheit, da bei hervorragender Druckqualität auch kleinere Auflagen wirtschaftlich produziert werden können und wasserbasierende Farben das Flexo-Verfahren besonders für Lebensmittelverpackungen interessant machen.

Indonesien – ein Wachstumsmarkt

In der Region Südostasien verfügt Indonesien mit einem großen Binnenmarkt über ein sehr hohes Wachstumspotential. Koenig & Bauer, mit zahlreichen Bogeninstallationen im Großraum Jakarta, wird seine Marktposition mit Hilfe des verstärkten lokalen Serviceteams unter der Leitung von Koenig & Bauer (SEA) sowie lokalen Partnern in Indonesien weiter ausbauen. Im Bereich Flexodruck unterstützt Koenig & Bauer (SEA) mit Firmensitz in Kuala Lumpur bereits heute mit einem gut ausgebildeten Vertriebs- und Serviceteam bestehende und potentielle Kunden.