Steuerung und Überwachung des Druckprozesses über mobile Endgeräte

Integrierte Videos unterstützen die Bediener bei Einstell- und Wartungsarbeiten

Integrierter Wartungsmanager sowie leistungsstarkes Tool für Lagerverwaltung und Chargenverfolgung

Anwendungsfall für Digitalisierung und Kundenzentriertheit

Die InterTech Technology Awards sind eine der renommiertesten Auszeichnungen der internationalen Druckindustrie. Sie werden von der Printing Industries of America (PIA) vergeben.

Für die Auszeichnung mit dem InterTech Technology Award 2018 wurde die Rapida LiveApp von Koenig & Bauer von der unabhängigen Jury ausgewählt. Der InterTech Technology Award wird im Rahmen der Premier Print Awards 2018 und der InterTech Technology Awards Reception & Ceremony am 30. September im J.W. Marriott in Chicago während der Print 18 verliehen.

Die Steuerungs- und Überwachungs-App für Rapida Bogenoffsetmaschinen, die erste ihrer Art in der Branche, ist eine von lediglich zwölf Einreichungen aus der Industrie, die diese Auszeichnung erhalten.

Die Rapida LiveApps erhalten am 30. September einen der diesjährigen InterTech Technology Awards (1)

Die Jury hat die LiveApp als innovativ eingestuft, weil sie einen großen Einfluss auf die Entwicklung der grafischen Kommunikationsbranche hat.

„Die Rapida LiveApp zeigt beeindruckend das Potential von modernen Apps im Drucksaal", so Jim Workman, Vice President des PIA Center for Technology and Research. „Die Jury bewertete die LiveApp als innovativ, insbesondere aufgrund ihrer Fähigkeit, auf Wartungen hinzuweisen, diese zu verfolgen und einen einfachen Zugang zu Schulungsressourcen zu ermöglichen.“

Die Rapida LiveApp beweist eindrücklich, wie Koenig & Bauer Sheetfed die Unternehmensvision, den industrieübergreifenden Maßstab für Kundenzentriertheit, innovative Lösungen und proaktive Services zu setzen, in der Praxis lebt. Den Druckern stehen mit den Apps ein zeitgemäßes Werkzeug für die verschiedensten Anwendungen rund um die Bogenoffset-Technik von Koenig & Bauer zur Verfügung.

Umfangreiche Funktionalitäten

Die Rapida LiveApp bietet gleich mehrere Funktionalitäten. Zum einen kann der Drucker seine Rapida-Bogenoffsetmaschine von einem dezentralen Standort aus starten oder anhalten, Einstellungen und Bedienungen vornehmen sowie sich über Maschinenzustand und den Status von Druckaufträgen informieren. Ein Wartungsmanager weist auf erforderliche Maßnahmen zur Maschinenpflege hin und erleichtert diese durch Anleitungen sowie Videos. Erfolgte Wartungen lassen sich interaktiv bestätigen und kommentieren, der Status wird in der zentralen Datenbank dokumentiert.

Andererseits beinhaltet die App leistungsstarke Funktionen für die Lagerverwaltung und -kontrolle inklusive Chargenerfassung und -verfolgung. Verwendete Farben, Lacke und Druckhilfsmittel lassen sich weiterhin Druckjobs eindeutig zuordnen und dokumentieren. Bestellvorgänge werden beim Unterschreiten von Mindestmengen automatisiert ausgelöst.

Interaktives Bedienkonzept

„Wir fühlen uns geehrt, für diese prestigeträchtige Auszeichnung von PIA ausgewählt worden zu sein", sagt Thomas Göcke, Leiter Marketing und CRM bei Koenig & Bauer Sheetfed. „Mit der Rapida LiveApp bieten wir unseren Anwendern als erster in graphischen der Industrie eine komplett neue Erfahrung für die Bedienung von Bogenoffsetmaschinen. Wir sind begeistert darüber, dass Druckanwender und unabhängige Institutionen dies in so hohem Maße würdigen. Unsere LiveApp bietet unseren Kunden ein wirklich revolutionäres Bedienkonzept."

Mit den Rapida LiveApps zieht moderne Bedienphilosophie in Druck und Lagerverwaltung ein (2)

Eric Frank, Senior Vice President Marketing und Produktmanagement bei Koenig & Bauer (US), ergänzt: „Der besondere Mehrwert besteht in der dezentralen Bedienung und dem Wartungsmanager, der die notwendigen Wartungsarbeiten Schritt für Schritt erläutert und gleichzeitig dokumentiert.“

Projektleiter Stefan Singer, Leiter Elektrokonstruktion von Koenig & Bauer in Radebeul, ist beeindruckt vom Erfolg des Produkts: „Es erfüllt meine Kollegen und mich mit Stolz, dass unsere LiveApps ein so großes Branchenecho erfahren.“

Die Rapida LiveApps wurden auch in Europa bereits mehrfach preisgekrönt. Sie erhielten u. a. den German Design Award in der Kategorie „Excellent Communications Design – Apps“ und den „automation award“. Mit dem InterTech Technology Award erfolgt nun die erste Prämierung dieser zukunftsweisenden Bedienphilosophie für Bogenoffsetmaschinen in Amerika, vom größten Druckereiverband der Welt.