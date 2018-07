Innovation im Tiefdruckbereich

Großes Retrofit bei BurdaDruck

Koenig & Bauer hat einen neuen Cutter für Tiefdruckmaschinen entwickelt. Damit können Druckereien mit Tiefdruckmaschinen jetzt ihr Auftragsportfolio deutlich vergrößern. Mit BurdaDruck (Hubert Burda Media), investiert eines der leistungsstärksten Tiefdruckunternehmen Europas in diese Neuentwicklung. Heiko Engelhardt, Geschäftsführer BurdaDruck: „Das Konzept vom Cutter-Ausbau hat uns von Beginn an überzeugt. Da Koenig & Bauer auch noch zahlreiche weitere Services für Tiefdruckmaschinen anbietet und in diesem Bereich weitreichendes Know-How besitzt, sind wir davon überzeugt, den richtigen Partner an unserer Seite zu haben.“

Kurz nach Vertragsunterschrift bei BurdaDruck in Offenburg (v.l.n.r.) Reiner Dluschek, Vertriebsleiter KBA-Digital & Web Solutions; Heiko Engelhardt, Geschäftsführer BurdaDruck; Ingo Raab, Vertriebsleiter BurdaDruck (1)

Der neue Cutter soll noch in diesem Jahr im Rahmen eines Retrofits in den bestehenden Maschinenpark am BurdaDruck-Standort im französischen Vieux-Thann installiert werden. „Durch diese Investition bieten wir unseren Kunden künftig ein noch größeres Produktportfolio an. Wir können damit auch kleine Umfänge ab 8 Seiten, geleimt mit einem 2-Seitensprung produzieren. Die Formatvariabilität des Tiefdrucks ermöglicht durch optimale Formate erhebliche Einsparungen im Papierverbrauch, was bei steigenden Papierpreisen eine wesentliche Anforderung unserer Kunden ist“, betont Ingo Raab, Vertriebsleiter bei BurdaDruck.

Am französischen Standort von BurdaDruck in Vieux-Thann soll der neue Cutter von Koenig & Bauer installiert werden (2)

Über BurdaDruck und Hubert Burda Media

BurdaDruck ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft. BurdaDruck ist ein Full-Service-Druck- und Mediendienstleister, von Content, Layout, Grafik und Reproduktion bis hin zur Druckproduktion und Distribution von Printprodukten. Mit Werken in Offenburg, Nürnberg sowie im französischen Vieux Thann gehört BurdaDruck zu den leistungsstärksten Tiefdruckunternehmen Europas. Der international tätige Mutterkonzern Hubert Burda Media ist mit einem Umsatz von über 2,6 Milliarden Euro (2017) und weltweit derzeit knapp 12.000 Mitarbeitern eines der größten Medien- und Tech-Unternehmen in Deutschland.