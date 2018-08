Koenig & Bauer Commander Satellitenrotation

Hohe Qualitätsanforderungen

Steigende Auflagenzahlen

Seit Beginn diesen Jahres druckt das Unternehmen ColdsetInnovation Fulda zwei Zeitungen für einen chinesischen Kunden. Die Zeitungen werden für den Skandinavischen Raum, die Benelux-Staaten und Deutschland produziert „Gerade beim Thema Qualität der Zeitungen sind unsere chinesischen Partner sehr anspruchsvoll. Passergenauigkeit, ein sehr geringes Fan-Out und natürlich auch die kurzen Rüstzeiten unserer Commander-Satellitenrotation haben unsere Kunden überzeugt mit uns diesen Weg zu gehen“, so Siegfried Wahl, Prokurist und Betriebsleiter bei der Coldsetinnovation Fulda. Und, entgegen des allgemeinen Trends, ist die Auflage bei beiden Zeitungen (Berliner Format) in diesem Jahr um mehr als 10 Prozent gestiegen. Siegfried Wahl: „Ohne unsere Commander wäre dieser Deal nicht zustande gekommen. Unsere Anlage produziert einwandfrei. Wir arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich mit Koenig & Bauer zusammen und sind mit der Service-Betreuung sehr zufrieden.“

Bei einem Besuch im Würzburger Democenter (v.l.n.r.) Matthias May, Servicemanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed; Siegfried Wahl, Betriebsleiter ColdsetInnovation Fulda; Thomas Potzkai, Bereichsleiter Service und Projektmanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed; Marius Möller, Projektmanagement ColdsetInnovation Fulda (1)

ColdsetInnovation setzt auf Koenig & Bauer

Seit 2010 produziert eine Commander-Satellitenrotation bis zu 90.000 vierfarbige Zeitungen pro Stunde bei der Coldsetinnovation Fulda GmbH & Co. KG in Eichenzell. Die hoch automatisierte, 2011 erweiterte Maschine besteht aus drei Rollenwechslern, drei Drucktürmen, einem KF 5-Falzwerk und zahlreichen Zusatzaggregaten zur Inline-Veredelung. Mit 70 Mitarbeitern garantiert ColdsetInnovation Fulda eine wirtschaftliche Produktion in hoher Qualität. Produziert werden Tages- und Wochenzeitungen, Bücher und Kataloge. Auch besonders schwierig zu handhabende Papiere, wie zum Beispiel Transparentpapier, können bedruckt und verarbeitet werden. So produziert das Unternehmen seit Jahren die Ärzte Zeitung und die Ärzte Woche mit einem Transparentumschlag.

Nouvelles d´Europe wird in chinesischer Sprache, sowie die „China Rundschau“ in deutscher Sprache produziert (2)

Guang Hua Media (Germany) GmbH

Die Guang Hua Kultur- und Mediengruppe ist die größte chinesischsprachige Kultur- und Mediengruppe Europas. Ihre Zeitung Nouvelles d’Europe mit Hauptsitz in Paris erscheint seit 35 Jahren und wird in alle Länder Europas verteilt. Heute befinden sich Niederlassungen in London, Wien, Frankfurt, Rom, Madrid und Peking. In ihrer 35-jährigen Geschichte hat Nouvelles d’Europe sein Medienangebot konsequent ausgebaut.